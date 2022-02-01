В Кремле объяснили, почему США солгали о переговорах с Россией

«Это были другие сообщения, по другой проблематике. Основного ответа РФ по главной теме нынешнего дня передано не было, сейчас ответ готовится. Произошла некая путаница, которая была вроде бы устранена, наш МИД уже опроверг», — сказал он во время конференц-колла.