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1 час назад

Глава МИД Венгрии отправился в Москве на пробежку

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву на переговоры и отправился на пробежку в районе Воробьевых гор. Фото с пробежки он опубликовал на своей странице в Facebook.

Глава МИД Венгрии отправился в Москве на пробежку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Московский старт, как обычно!» - написал глава МИД.

Во вторник, 1 февраля, Сийярто встретится в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым.

На 1 февраля запланированы переговоры премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным.

Сийярто говорил, что одной из главных тем переговоров станет проект строительства АЭС «Пакш-2». Также венгерский премьер планирует обсудить расширение контракта на поставки газа.

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