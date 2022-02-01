Глава МИД Венгрии отправился в Москве на пробежку

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву на переговоры и отправился на пробежку в районе Воробьевых гор. Фото с пробежки он опубликовал на своей странице в Facebook.
«Московский старт, как обычно!» - написал глава МИД.
Во вторник, 1 февраля, Сийярто встретится в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым.
На 1 февраля запланированы переговоры премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным.
Сийярто говорил, что одной из главных тем переговоров станет проект строительства АЭС «Пакш-2». Также венгерский премьер планирует обсудить расширение контракта на поставки газа.