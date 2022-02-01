«Украины быть не должно»: Жириновский потребовал нанести удар

«Нужна язва на теле Европы, которая будет кровоточить, загнаиваться, много шума, а американцы ни при чем, НАТО ни при чем. <…> Это можно превратить в европейский Афганистан: банда на банду, кто-то кому-то помогает, у всех какие-то особые средства защиты, нападения. Там могут химическое оружие применить и свалить на ополченцев или прямо на нас», - заявил лидер ЛДПР.