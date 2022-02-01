«Украины быть не должно»: Жириновский потребовал нанести удар

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украины в нынешнем виде «быть не должно»: по его мнению, ее существование грозит России и Донбассу терактами, поэтому РФ должна поддержать ополченцев. Об этом сообщает «Ура.ру».
«Украины быть не должно. Если мы сохраним Украину такой, как она есть сейчас, допустим, все затихнет, то потом украинские диверсанты на всей территории России будут устраивать теракты», - процитировало политика агентство.
Как отмечает «Дума ТВ», Жириновский призвал помочь ДНР и ЛНР. По его мнению, если украинские военные начнут обстреливать ополченцев, Россия должна нанести «такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось».
«То есть закончить войну Украиной против Донбасса за 30 минут при помощи оружия, которое не ядерное, но сверхмощное, и несколько залпов позволяют уничтожить скопление войск, техники в любой точке Украины», - заявил он.
Жириновский отметил, что Украина никогда не будет победителем и до конца побежденной, поскольку это «невыгодно американцем».
«Нужна язва на теле Европы, которая будет кровоточить, загнаиваться, много шума, а американцы ни при чем, НАТО ни при чем. <…> Это можно превратить в европейский Афганистан: банда на банду, кто-то кому-то помогает, у всех какие-то особые средства защиты, нападения. Там могут химическое оружие применить и свалить на ополченцев или прямо на нас», - заявил лидер ЛДПР.
По его мнению, чтобы прекратить это, Россия должна «покончить с главным противником - США».
Депутаты от КПРФ ранее представили проект обращения к президенту с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР, а также оказать им помощь. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что этот документ поддержали все фракции Госдумы. СМИ писали, что документ могут рассмотреть 14 февраля.