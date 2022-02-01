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42 минуты назад

МИД опроверг передачу США ответа по гарантиям безопасности

В МИД РФ заявили, что Россия еще не передавала США ответ по теме гарантий безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

МИД опроверг передачу США ответа по гарантиям безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Американские СМИ 1 февраля сообщили, что Россия передала письменный ответ на письмо США, касающееся переговоров по гарантиям безопасности. СМИ ссылались на неназванного представителя Госдепартамента.

Источник The Washington Post заявил, что в Госдепе «могут подтвердить получение письменного ответа от России», но не стал раскрывать детали документа.

«Было бы непродуктивно вести публичные переговоры, поэтому мы оставим это на усмотрение России - захотят ли они обсудить свой ответ [публично]», - сказал он.

Во время декабрьских переговоров с главой США Джо Байденом президент РФ Владимир Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

Позже МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).

Переговоры по гарантиям безопасности прошли в январе. 26 января Вашингтон и НАТО прислали Москве письменные ответы на ее предложения. В США попросили Россию не обнародовать документы. Госсекретарь США Энтони Блинкен позже заявил, что Вашингтон не поступится принципом «открытых дверей» НАТО, об этом говорится в ответе России.

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