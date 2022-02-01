В Вашингтоне получили ответ по гарантиям безопасности. В Москве опровергают

Представитель Госдепартамента подтвердил получение Вашингтоном ответа РФ по гарантиям безопасности. Он указал, что «будет непродуктивно вести переговоры публично». В свою очередь замглавы МИД России Александр Грушко опроверг передачу ответа Москвы.

Фото: Denis Balibouse/Reuters Denis Balibouse/Reuters

Соединенные Штаты получили от России ответ на предложения по безопасности и деэскалации вокруг Украины, ранее отправленные Вашингтоном Москве. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента, передает Reuters.

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"Мы можем подтвердить, что мы получили письменный ответ от России", - приводит его слова ТАСС.

В ведомстве, однако, не стали раскрывать какие-либо детали о содержании документа.

"Будет непродуктивно вести переговоры публично, так что мы оставим России возможность обсуждать их ответ, если они хотят этого. Мы остаемся полностью привержены диалогу, чтобы решать эти вопросы, и мы продолжим тесно координироваться с нашими союзниками и партнерами, в том числе с Украиной", - указал представитель Госдепартамента.

В российском МИДе информацию о передаче письма опровергают. Об этом РИА "Новости" сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко.

"Это не соответствует действительности", — заявил дипломат.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее выразил готовность Североатлантического альянса к диалогу с Москвой. Он отметил, что в ситуации с Украиной у России есть два пути: конфронтация и диалог. На второй пункт согласны и страны – члены военного блока, пояснил Столтенберг. В то же время он подчеркнул, что Россия "наращивает военную силу" в приграничной с Украиной зоне, что якобы указывает "на риск вторжения РФ или другой формы агрессии".

"Военное наращивание со стороны России необъяснимо и неоправданно. Именно России следует его объяснить, приступить к деэскалации и начать серьезный политический диалог с НАТО и ее союзниками", - сказал генсек альянса в интервью The Washington Post.

В НАТО считают, что "наращивание военной силы" России на границе с Украиной является "самым масштабным со времен Второй мировой войны", на что союз "не может не реагировать".

Как утверждает Столтенберг, Москва перебрасывает в регион "артиллерию, бронетехнику, боеприпасы, топливо". На вопрос о том, чем закончится ситуация вокруг Украины, он не смог дать однозначного ответа, так как есть "большая неопределенность".

Гарантии безопасности

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности, ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

На Западе при этом заявляют, что дискуссия призвана предотвратить якобы готовящееся "вторжение" России на Украину. США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров. Документ, который американская сторона получила от России в понедельник, является ответом Москвы на эти встречные предложения Вашингтона.