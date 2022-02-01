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26 минут назад

Раскрыты темы предстоящих переговоров Путина и премьера Венгрии

Стали известны темы предстоящих переговоров российского президента Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Переговоры пройдут 1 февраля, сообщается на официальном сайте президента России kremlin.ru.

Раскрыты темы предстоящих переговоров Путина и премьера Венгрии
Фото: ТАССТАСС

Политики планируют обсудить вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. Путин и Орбан намерены обменяться мнениями по актуальным проблемам обеспечения безопасности в Европе.

Кроме того, с венгерским министром иностранных дел Петером Сийятро проведет встречу глава МИД России Сергей Лавров. Переговоры также состоятся 1 февраля. Глава дипломатии Венгрии анонсировал обсуждение вопроса о расширении газового контракта в ходе визита в Россию премьера Виктора Орбана. Как отметил Сийятро, Венгрии было бы очень выгодно увеличить объемы газовых поставок в рамках долгосрочного контракта.

Ранее министр иностранных дел Венгрии вручил главе Минздрава России Михаилу Мурашко орден «Средний крест со звездой» - высшую награду республики для иностранцев. По словам Сийятро, благодаря помощи российского министра было вовремя заключено соглашение о закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а поставки препарата были своевременными и точными.

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