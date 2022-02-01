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25 минут назад

В посольстве РФ заявили, что Россия не будет "пятиться назад" из-за угрозы санкций

Посольство РФ в США заявило, что Россия не собирается "пятиться назад и вставать по стойке смирно" из-за угрозы санкций со стороны США. Об этом говорится в заявлении посольства в Facebook.

Россия отказалась «пятиться назад» из-за угрозы санкций США
Фото: ТАССТАСС

По словам дипломатов, США поощрили госпереворот в Киеве, когда жители Крыма оказались под угрозой уничтожения и проголосовали за воссоединение с Россией. В посольстве отметили, что Вашингтон снабжает современными наступательными вооружения украинские власти и поощряет выбор Киева о силовом решении конфликта на востоке страны.

Дипломаты заявили, что США подобрались со своей военной инфраструктурой вплотную к российским границам, нарушая принцип неделимости безопасности.

"Таким образом, генератором напряженности является не Москва, а Вашингтон. Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций", - отметили в посольстве.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что правительство Соединенных Штатов готово внести в санкционные списки представителей российских элит и членов их семей в случае агрессии России в отношении Украины. Накануне министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае агрессии против Украины Великобритания введет против России "самые жесткие" санкции, в том числе в отношении людей и компаний, связанных с российским руководством.

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