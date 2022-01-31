Евросоюз готовит пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России, который может быть введен "в случае агрессии в отношении Украины". Об этом сообщил в понедельник в Киеве замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

"Пакет санкций разрабатывается. Это будет очень серьезный, масштабный пакет, целью которого будет сдерживание России. Он будет состоять из персональных, экономических, финансовых, торговых санкций", - сказал он.

При этом Домбровскис подчеркнул, что в настоящее время ЕС сосредоточен на дипломатических усилиях по деэскалации ситуации вокруг Украины.

Ранее в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в своем еженедельном блоге, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций страны. По мнению Борреля, "Россия ведет войну нервов", и ЕС "делает все возможное, чтобы дипломатия работала, используя все возможные пути".

Евросоюз последние несколько недель грозится новыми санкциями в отношении России в случае "вторжения на Украину". Как заявляет регулярно руководство ЕС, Брюссель уже приступил к разработке потенциальных ограничительных мер в отношении Москвы.