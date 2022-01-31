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15 минут назад

ЕС готовит пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против РФ

Евросоюз готовит пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России, который может быть введен "в случае агрессии в отношении Украины". Об этом сообщил в понедельник в Киеве замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

"Пакет санкций разрабатывается. Это будет очень серьезный, масштабный пакет, целью которого будет сдерживание России. Он будет состоять из персональных, экономических, финансовых, торговых санкций", - сказал он.

При этом Домбровскис подчеркнул, что в настоящее время ЕС сосредоточен на дипломатических усилиях по деэскалации ситуации вокруг Украины.

Британия может заморозить активы российских компаний

Ранее в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в своем еженедельном блоге, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций страны. По мнению Борреля, "Россия ведет войну нервов", и ЕС "делает все возможное, чтобы дипломатия работала, используя все возможные пути".

Евросоюз последние несколько недель грозится новыми санкциями в отношении России в случае "вторжения на Украину". Как заявляет регулярно руководство ЕС, Брюссель уже приступил к разработке потенциальных ограничительных мер в отношении Москвы.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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