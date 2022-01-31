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22 минуты назад

Небензя обвинил Запад в попытке поссорить Россию и Украину

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал заседание Совбеа организации по Украине попыткой Запада рассорить Москву и Киев. Он также отметил, что в планах у западных стран не допустить братского сосуществования стран, чтобы ослабить РФ. Слова Небензя приводит «НТВ».

Небензя обвинил Запад в попытке поссорить Россию и Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам не нужна эта паника, сказал господин Зеленский. Нужна она, похоже, тем, кто раскручивает тему мифической российской угрозы», — сказал постпред России при ООН.

Он призвал членов Совбеза не поддерживать проведения заседания по Украине, а Киев начать выполнять минские соглашения. Кроме того, по словам Небензя, в России не исключают провокаций с украинской стороны в отношении ДНР и ЛНР.

«Если западные коллеги подталкивают Киев к саботажу минских договоренностей, то это может закончиться самым плачевным образом для Украины, потому что она разрушит себя сама. Россия здесь ни при чем», — заключил он.

Сегодня Совбез ООН проголосовал за проведение заседания по ситуации вокруг Украины. Его решили организовать на фоне заявлений западных политиков и СМИ о том, что Россия готовит «вторжение» в Незалежную.

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