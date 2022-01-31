Небензя обвинил Запад в попытке поссорить Россию и Украину

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал заседание Совбеа организации по Украине попыткой Запада рассорить Москву и Киев. Он также отметил, что в планах у западных стран не допустить братского сосуществования стран, чтобы ослабить РФ. Слова Небензя приводит «НТВ».
«Нам не нужна эта паника, сказал господин Зеленский. Нужна она, похоже, тем, кто раскручивает тему мифической российской угрозы», — сказал постпред России при ООН.
Он призвал членов Совбеза не поддерживать проведения заседания по Украине, а Киев начать выполнять минские соглашения. Кроме того, по словам Небензя, в России не исключают провокаций с украинской стороны в отношении ДНР и ЛНР.
«Если западные коллеги подталкивают Киев к саботажу минских договоренностей, то это может закончиться самым плачевным образом для Украины, потому что она разрушит себя сама. Россия здесь ни при чем», — заключил он.
Сегодня Совбез ООН проголосовал за проведение заседания по ситуации вокруг Украины. Его решили организовать на фоне заявлений западных политиков и СМИ о том, что Россия готовит «вторжение» в Незалежную.