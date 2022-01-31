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25 минут назад

Стало известно о кадровых перестановках в МВД России

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал о кадровых перестановках в руководстве МВД России. О новых назначениях он рассказал в своем Telegram-канале.

Стало известно о кадровых перестановках в МВД РФ
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Хинштейн отметил, что перестановку произвел президент России Владимир Путин. В частности, согласно его указу, на должность начальника Главного управления на транспорте назначили генерал-лейтенанта полиции Олега Калинкина, начальником ГУ по контролю за оборотом наркотиков — генерал-майора полиции Ивана Горбунова, начальником Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению — генерал-майора в/с Александра Юрчина.

Также повышение до начальников Департамента информтехнологий, связи и защиты информации и Главного информационно-аналитического центра получили генерал-майоры в/с Юрий Войнов и Ильдар Сафиуллин. На должность начальника Национального центрального бюро «Интерпола» назначили полковника Валерия Калачева.

Полковники полиции Роман Терентьев, Максим Петрушин, Андрей Глуздаков стали начальниками Управления международного сотрудничества, УМВД Ульяновской области и УВД ЮВАО ГУМВД Москвы соответственно.

«Поздравляю всех назначенных и надеюсь, что они оправдают возложенное на них высокое доверие», — написал в своем Telegram-канале Хинштейн.

Соответствующие документы официально на данный момент не публиковались.

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