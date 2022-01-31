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44 минуты назад

Стали известны темы переговоров Путина и Орбана

Президент России Владимир Путин 1 февраля проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В Кремле назвали темы, которые планируют обсудить представители двух государств, сообщается на сайте президента РФ.

Стали известны темы переговоров Путина и Орбана
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Отмечается, что Орбан приедет в Россию с официальным визитом.

В рамках встречи планируется обсудить развитие двусторон­него сотрудничества в энергетичес­кой, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями касаемо актуальных проблем европейской безопасности.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, визит главы правительства Венгрии очень важен.

"Нам весьма импонирует самостоятельный подход Венгрии к удовлетворению собственных интересов и к выбору собственных партнеров. И нам импонирует также, что несмотря на все негативные тенденции, связанные с коронавирусом, нам удается продолжать все экономические проекты, коих немало на повестке дня, и продолжать совместное обсуждение международных дел, в том числе проблем, наиболее остро стоящих на повестке дня, они все хорошо известны", - сказал Песков.

Ранее Орбан заявил, что перед встречей с Путиным он проведет консультации с НАТО и ЕС по вопросам безопасности. Премьер также добавил, что в Кремле будет договариваться об увеличении поставок российского газа в Венгрию.

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