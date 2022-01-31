Стали известны темы переговоров Путина и Орбана

"Нам весьма импонирует самостоятельный подход Венгрии к удовлетворению собственных интересов и к выбору собственных партнеров. И нам импонирует также, что несмотря на все негативные тенденции, связанные с коронавирусом, нам удается продолжать все экономические проекты, коих немало на повестке дня, и продолжать совместное обсуждение международных дел, в том числе проблем, наиболее остро стоящих на повестке дня, они все хорошо известны", - сказал Песков.