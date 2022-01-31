Российского экс-депутата депортировали из Грузии на Украину

Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова депортировали из Грузии на Украину. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

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Гудков считает, что это решение было политическим, принятым на государственном уровне.

По его словам, Гудков прибыл в страну по официальному приглашению, россиянин планировал ряд встреч с активистами и дипломатами.