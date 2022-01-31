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35 минут назад

Беглов заявил о пятой волне коронавируса в Санкт-Петербурге

По словам градоначальника, Петербург переживает пятую волну пандемии Covid-19, которая стала самой массовой.

Беглов заявил о пятой волне пандемии в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Город переживает пятую волну эпидемии. Она самая массовая за все время пандемии. По всей стране отмечается вертикальный рост заболеваемости. Неделю назад в Петербурге ежедневно заболевало 9-10 тысяч человек, последние дни – 15-18 тысяч, — цитирует Беглова РИА Новости.

По словам губернатора, ежедневно в городе заболевают 15-18 тысяч человек, что говорит о тяжести положения. В связи с этим накануне было принято решение перевести старшеклассников Петербурга на "удаленку".

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