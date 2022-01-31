Путин согласился отправить на принудительные работы 100 тысяч человек

Президент России Владимир Путин поддержал предложение министра юстиции Константина Чуйченко заменить для ряда заключенных лишение свободы на принудительные работы. Стенограмма встречи главы государства с министром юстиции опубликована на сайте Кремля.
В ходе встречи Константин Чуйченко заметил, что сегодня в России отбывают наказание в исправительных учреждениях порядка 350 тыс. человек, при этом около 100 тыс. достойны того, чтобы им заменили лишение свободы на принудительные работы.
«На сегодняшний день у нас создано 15 тыс. мест, и концу 2024 года мы хотели бы создать порядка 100 тыс. мест. И, таким образом, у нас значительно уменьшится численность людей, которые содержатся в местах лишения свободы», - заметил он.
Президент России согласился с этим предложением.
«Давайте так и сделаем», - заявил Владимир Путин.
Глава государства также отметил, что в последние десятилетия в России снижается количество заключенных. Так, в 2000 году их было 1,06 миллиона человек, в 2021-м — 483 тысячи.
«Да, то есть мы сократили более чем в два раза. А если мы сделаем все, что мы запланировали в соответствии с недавно утвержденной Концепцией развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года, у нас будет 300 тыс. Вот в том числе, если мы создадим систему исправительных центров, то мы, как говорится, значительно уменьшим спецконтингент в этой части», - подчеркнул Чуйченко.
В 2021 году российские компании начали сообщать о нехватке рабочей силы из-за оттока мигрантов на фоне пандемии. Глава Национального объединения строителей РФ Антон Глушков говорил, что сроки сдачи некоторых объектов на Дальнем Востоке, в Приволжском и Уральском федеральных округах могут сорваться из-за нехватки рабочей силы.
Глава ФСИН Александр Калашников предложил создавать исправительные центры для осужденных на базе крупных строек, которым не хватает рабочих-мигрантов. Позже стало известно, что осужденные могут начать строить вторую линию Байкало-Амурской магистрали (БАМа) в Хабаровском крае.