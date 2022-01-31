Бородай ответил Верке Сердючке на обвинения в терроризме

Экс-глава правительства ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что ему безразличны комментарии певца Андрея Данилко (Верка Сердючка) в его адрес. Об этом сообщает «Газета.ру».
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Данилко в образе Верки Сердючки поет «Наш отец - Бандера, Украина - мать, мы за Украину будем воевать». Упомянутый в песне Степан Бандера - один из лидеров украинского националистического движения, его обвиняют в сотрудничестве с нацистами, а также в причастности к массовым убийствам поляков и евреев.
Данилко назвал свое выступление импровизацией, в которую «не вкладывался какой-либо политический смысл». Он заявил, что песня «была вирусной и популярной в интернете, в TikTok».
Позже Бородай призвал запретить Данилко въезд в Россию. Певец, комментируя это, назвал Бородая «бывшим террористом».
«Пусть запрещают, что хотят», - заявил Данилко.
Бородай отметил, что его «мало заботят комментарии Верки Сердючки».
«Меня совершенно не волнует, что сказала Верка Сердючка или Вовка Зеленский по моему поводу - или по поводу кого-нибудь из моих товарищей», - подчеркнул он.