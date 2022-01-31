В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 77.47EUR 86.50
Войти в почту
57 минут назад

Бородай ответил Верке Сердючке на обвинения в терроризме

Экс-глава правительства ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что ему безразличны комментарии певца Андрея Данилко (Верка Сердючка) в его адрес. Об этом сообщает «Газета.ру».

Бородай ответил Верке Сердючке на обвинения в терроризме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Данилко в образе Верки Сердючки поет «Наш отец - Бандера, Украина - мать, мы за Украину будем воевать». Упомянутый в песне Степан Бандера - один из лидеров украинского националистического движения, его обвиняют в сотрудничестве с нацистами, а также в причастности к массовым убийствам поляков и евреев.

Данилко назвал свое выступление импровизацией, в которую «не вкладывался какой-либо политический смысл». Он заявил, что песня «была вирусной и популярной в интернете, в TikTok».

Позже Бородай призвал запретить Данилко въезд в Россию. Певец, комментируя это, назвал Бородая «бывшим террористом».

«Пусть запрещают, что хотят», - заявил Данилко.

Бородай отметил, что его «мало заботят комментарии Верки Сердючки».

«Меня совершенно не волнует, что сказала Верка Сердючка или Вовка Зеленский по моему поводу - или по поводу кого-нибудь из моих товарищей», - подчеркнул он.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители