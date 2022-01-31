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22 минуты назад

Депутат Хинштейн сообщил о новых назначениях в МВД

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил о назначениях в руководстве МВД России.

Депутат Хинштейн сообщил о новых назначениях в МВД
Фото: ТАССТАСС

По его данным, генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин назначен начальником Главного управления на транспорте; генерал-майор полиции Иван Горбунов стал начальником Главного управления по контролю за оборотом наркотиков; генерал-майор внутренней службы Александр Юрчин - начальником Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению; генерал-майор внутренней службы Юрий Войнов - начальником Департамента информационных технологий, связи и защиты информации.

На момент написания данного материала на сайте Кремля или на официальном портале правовой информации не был опубликовал указ о назначениях. 24 декабря генерал-лейтенант полиции Александра Кравченко был назначен на должность заместителя главы МВД России.

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