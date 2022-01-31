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33 минуты назад

Путин поддержал идею создания службы по социализации заключенных

Президент России Владимир Путин поддержал идею появления должности замглавы ФСИН, который займется созданием службы пробации. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин поддержал идею создания службы по социализации заключенных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В апреле 2021 в России утвердили концепцию развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года. Она направлена на исправление осужденных, гуманизацию условий отбывания наказания и мер пресечения.

В том же году ФСИН получила полномочия контролировать людей, вышедших на свободу по УДО. Это называли первым шагом к созданию в системе ФСИН службы пробации, которая должна помочь заключенным социализироваться - вернуться в общество и больше не совершать преступлений.

В январе 2022-го во время встречи с Путиным министр юстиции РФ Константин Чуйченко предложил ввести во ФСИН новую должность и новую службу.

«Хорошо. Реестр, наверное, нужно вести этих людей еще – тех, кто проходит эту процедуру [УДО]?» - отметил президент в ответ на предложение.

Чуйченко подтвердил, что «будет реестровая работа», которую станут начинать еще в колонии.

После освобождения человеку будут давать возможность получить образование, юридические консультации, психологическую помощь, социальные и медицинские услуги, а также помощь «в налаживании социально полезных связей».

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