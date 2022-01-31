Путин поддержал идею создания службы по социализации заключенных

Президент России Владимир Путин поддержал идею появления должности замглавы ФСИН, который займется созданием службы пробации. Об этом сообщает РИА Новости.
В апреле 2021 в России утвердили концепцию развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года. Она направлена на исправление осужденных, гуманизацию условий отбывания наказания и мер пресечения.
В том же году ФСИН получила полномочия контролировать людей, вышедших на свободу по УДО. Это называли первым шагом к созданию в системе ФСИН службы пробации, которая должна помочь заключенным социализироваться - вернуться в общество и больше не совершать преступлений.
В январе 2022-го во время встречи с Путиным министр юстиции РФ Константин Чуйченко предложил ввести во ФСИН новую должность и новую службу.
«Хорошо. Реестр, наверное, нужно вести этих людей еще – тех, кто проходит эту процедуру [УДО]?» - отметил президент в ответ на предложение.
Чуйченко подтвердил, что «будет реестровая работа», которую станут начинать еще в колонии.
После освобождения человеку будут давать возможность получить образование, юридические консультации, психологическую помощь, социальные и медицинские услуги, а также помощь «в налаживании социально полезных связей».