Путин поддержал идею создания службы по социализации заключенных

Президент России Владимир Путин поддержал идею появления должности замглавы ФСИН, который займется созданием службы пробации. Об этом сообщает РИА Новости.

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В апреле 2021 в России утвердили концепцию развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года. Она направлена на исправление осужденных, гуманизацию условий отбывания наказания и мер пресечения.

В том же году ФСИН получила полномочия контролировать людей, вышедших на свободу по УДО. Это называли первым шагом к созданию в системе ФСИН службы пробации, которая должна помочь заключенным социализироваться - вернуться в общество и больше не совершать преступлений.

В январе 2022-го во время встречи с Путиным министр юстиции РФ Константин Чуйченко предложил ввести во ФСИН новую должность и новую службу.

«Хорошо. Реестр, наверное, нужно вести этих людей еще – тех, кто проходит эту процедуру [УДО]?» - отметил президент в ответ на предложение.

Чуйченко подтвердил, что «будет реестровая работа», которую станут начинать еще в колонии.