Киселев ответил на слова Блинкена об Украине

Телеведущий Дмитрий Киселев прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена , сравнившего Россию с лисой, а Украину с курятником. В своей программе на «России-1» Киселев заявил , что курятник, «напичканный ракетами», должен вызывать беспокойство.

Как заявил ранее Блинкен, Россия действует по отношению к Украине, как «лис, говорящий, что у него не было другого выбора, кроме как напасть на курятник, так как куры каким-то образом представляли для нее угрозу».