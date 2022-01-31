Киселев ответил на слова Блинкена об Украине

Телеведущий Дмитрий Киселев прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, сравнившего Россию с лисой, а Украину с курятником. В своей программе на «России-1» Киселев заявил, что курятник, «напичканный ракетами», должен вызывать беспокойство.
Как заявил ранее Блинкен, Россия действует по отношению к Украине, как «лис, говорящий, что у него не было другого выбора, кроме как напасть на курятник, так как куры каким-то образом представляли для нее угрозу».
«Ну, допустим, Украина - действительно курятник. Но если Америка явно планирует превратить этот гигантский курятник в непотопляемый авианосец и напичкать его ракетами, нацелив их на Россию, то нас это законно беспокоит. Блинкен нарочито называет Украину курятником. Хорошо хоть не петушатником», - заявил Киселев.
Он добавил, что Блинкен ранее уже пугал «народ русскими», когда российские миротворцы прибыли в Казахстан на фоне беспорядков в стране.
«Когда к вам приходят русские, иногда их бывает очень трудно заставить уйти», - сказал тогда госсекретарь.
«Это при том, что русские миротворцы из Казахстана ушли, не проведя там и двух недель, зато американцев из Афганистана «выкуривали» двадцать лет», - заключил Киселев.