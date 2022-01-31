Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Лондоне могут воспользоваться российским «списком коррупционеров» для введения санкций. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Так Захарова прокомментировала заявления главы МИД Британии Лиз Трасс. Министр ранее допустила, что собственность «российских олигархов» в Лондоне могут конфисковать в рамках ужесточения санкций.

Отвечая на вопрос, могут ли новые санкции ударить и по британским инвесторам, Трасс заявила, что «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы».

«Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся», - так прокомментировала это Захарова.

По ее словам, если Трасс доведет эту инициативу до конца, то сможет претендовать на получение знака «За взаимодействие».