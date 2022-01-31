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34 минуты назад

В Кремле назвали условие ответа Путина по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин прокомментирует ответ США и НАТО на предложения Москвы о гарантиях безопасности, когда сочтет это необходимым. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

В Кремле назвали условие ответа Путина по гарантиям безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Как только он посчитает это необходимым. Точной даты я не могу вам назвать", - ответил Песков журналистам на вопрос, когда президент России озвучит свое мнение касательно ответа США и НАТО на российские предложения.

При этом уточняющий вопрос, отреагирует ли Путин до своего визита в Китай или уже после, представитель Кремля также оставил без ответа.

Напомним, США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО, а после межведомственного согласования будет доложено Владимиру Путину, который в свою очередь примет решение о дальнейших шагах. Песков во время общения с журналистами сообщал, что Путин лично прочитал ответ США по гарантиям безопасности.

Ранее, 17 декабря прошлого года, МИД РФ опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса, предполагающие среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

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