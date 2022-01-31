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38 минут назад

Песков: "На Украине собирают фронтовые мешки"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «раскручиваемая США истерия» провоцирует панику на Украине и пагубно сказывается на ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков: "На Украине собирают фронтовые мешки"
Фото: ТАССТАСС

Песков подчеркнул, что в последние месяцы в американских СМИ появлялось множество непроверенной, искаженной и заведомо ложной информации о событиях вокруг Украины. Это приводит к истерике на Украине, «где люди чуть ли уже не фронтовые мешки собирают», сказал он.

«Это и есть та самая обратная сторона, очень пагубная, очень вредная сторона вот той кампании, которая сейчас проводится Вашингтоном, и мы последовательно эту линию критикуем и призываем Вашингтон и союзников Вашингтона на европейском континенте отказаться от этой линии», - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что в России от США ждут «конструктивной, спокойной, взвешенной позиции».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к украинцам, в котором призвал их не паниковать из-за сообщений о возможной эскалации в Донбассе. Он заявил, что «риски существуют с 2014 года, они не стали больше, но больше стал ажиотаж вокруг них».

Позже неназванный украинский чиновник заявил CNN, что телефонный разговор главы США Джо Байдена с Зеленским, который состоялся в конце января «не удался»: президенты якобы поспорили об уровне «российской угрозы».

По словам украинского чиновника, во время разговора Байден заявил, что «атака может быть неизбежна», когда позже в феврале почва достаточно промерзнет. Зеленский же сказал, что угроза остается неопределенной.

Позже в СМИ появилась информация, что в Белом доме недовольны, что Зеленский «преуменьшает российскую угрозу».

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