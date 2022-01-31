Данные оперштаба говорят об отсутствии повышенного роста госпитализаций, несмотря на распространение штамма «омикрон», и введение в России локдауна не обсуждается. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Никакие локдауны никто не обсуждает, мы видим динамику», - пояснил официальный представитель Кремля.

Песков обратил внимание на то, что цифры заражений растут, но это не приводит к пропорциональному росту количества госпитализаций, а значит, не создается чрезмерная нагрузка на систему здравоохранения.

«Это свидетельствует о том, что этот штамм, действительно, переносится в форме, которая не приводит к повышенному количеству госпитализаций», - пояснил он.

Представитель Кремля также заявил, что «все остальные рассуждения от лукавого».

За последние сутки в России в медучреждения с коронавирусом были доставлены 9 090 человек. При этом всего за сутки было выявлено 124 070 новых случаев COVID-19. Наибольший прирост числа заболевших был зафиксирован в Москве - 23 417 случаев, Санкт-Петербурге - 15 802 случая и Московской области - 11 470.