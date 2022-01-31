В СФ Украину назвали «токсичной» для России и Турции

Без соблюдения Киевом Минских соглашений Украина является «политически токсичной» страной не только для России и Турции, но и для других государств Азово-Черноморского бассейна, заявила NEWS.ru член Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя вероятные переговоры в Стамбуле по ситуации в Донбассе по приглашению Анкары.

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Собеседница подчеркнула, что позиция самой республики «непонятна» — «как можно предлагать себя в качестве миротворца, если Украины продолжает покупать у Турции БПЛА „Байрактары“, что не способствует урегулированию ситуации между Киевом самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР)».

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В Турции достаточно своих проблем. Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в этой стране. Мы знаем о том, что сегодня не всё в порядке в плане экономики Турции. Целый ряд турецких экспертов говорят о том, что турецкая экономика больна раком, а внутриполитическая ситуация в государстве — непростая. Сложно и в плане внешней политики — курды, нет дипотношений с Арменией, несмотря на общую границу, — отметила Ковитиди.

Сенатор добавила, что, относительно самого приглашения на переговоры в Стамбул, необходимо помнить, что РФ не является стороной вооружённого конфликта, начавшегося в 2014-м на фоне госпереворота на Украине, а Анкаре не стоит «списывать со счетов» признанных политических игроков.

Это может рассматриваться как неуважение к Совбезу ООН, а именно он согласовал своей специальной резолюцией Минские соглашения, и к ОБСЕ, подписавшей вместе в представителями Франции, Украины, Германии, России, ЛНР и ДНР Минские соглашения. Именно поэтому сегодня единственным способом урегулирования конфликта [на юго-востоке Украины] является отработанная формула — Киев должен выполнить комплекс мер по соблюдению Минских соглашений, — рассказала Ковитиди.

Она также посоветовала советникам президента Турции Реджепа Эрдогана не забывать о документе 2015 года, имевшем цель урегулировать вооружённый конфликт в Донбассе и согласованном на саммите в Минске главами России, ФРГ, Франции и Украины в формате Нормандской четвёрки.

Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что переговоры по Донбассу в Стамбуле не дадут участникам достаточных гарантий безопасности. По его словам, Турция также является частью НАТО, в связи с чем вопрос безопасности участников станет основным.