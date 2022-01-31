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27 минут назад

Трутнев обвинил чиновников в махинациях с «дальневосточными гектарами»

Ряд муниципальных служащих в районах Приморского края искусственно затягивает процедуру оформления «дальневосточных гектаров» в собственность. На это обратил внимание вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев, передает РИА Новости.

Трутнев обвинил чиновников в махинациях с «дальневосточными гектарами»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Приморье нас немножечко удивило», — заявил он.

Полпред пояснил, что известны случаи, когда сроки рассмотрения переходили установленную законом планку в пять лет, после чего участки изымались.

«Такие действия чиновников дискредитируют сам закон, дискредитируют ту помощь, которую мы стараемся людям оказать», — сказал Трутнев, поручив разобраться в каждом подобном случае и при выявлении корыстного умысла добиться уголовного преследования.

В августе 2021 года было подсчитано, что 94 тысячи россиян получили землю по программе «Дальневосточный гектар». Они будут использовать землю для строительства жилья, ведения сельского хозяйства, пасеки, возведение предприятий и объектов туристического сервиса. Трутнев посчитал подобный показатель «хорошим результатом».

Кроме того, более 50 тысяч человек приобрели квартиры по программе «Дальневосточная ипотека». Представитель президента подтвердил, что в регионе существует рост цен, однако он не превысил среднероссийский показатель.

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