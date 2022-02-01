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1 час назад

Захарова назвала причину эвакуации американских журналистов из Украины

Информация СМИ об эвакуации американских журналистов из Украины является элементом информационной войны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 1 февраля.

Захарова иронично объяснила эвакуацию американских журналистов из Киева
Фото: МИД РФМИД РФ

— Видимо, чтобы находящиеся в Киеве корреспонденты не мешали редакциям продолжать публиковать фейки и дезинформацию. Если не будет англосаксонских собкоров на Украине, это полностью развяжет Вашингтону и Лондону руки в информационной войне, — рассказала дипломат.

После этого журналисты смогут показывать «русские танки на Крещатике», а также членов офиса президента, отстреливающихся в бронежилетах, отметила Захарова в Telegram-канале.

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14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.

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