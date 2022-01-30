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21 минуту назад

Жириновский предрек уничтожение украинской армии Россией за полчаса

Лидер Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимир Жириновский предрек уничтожение украинской армии Россией за полчаса в случае, если она вторгнется в Донбасс. Его слова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» передает URA.RU.

Жириновский предрек уничтожение армии Украины за полчаса
Фото: ТАССТАСС

По мнению политика, «через пять минут» после обстрела со стороны украинских военных Россия может нанести по ним такой удар, «чтобы там больше ничего не осталось».

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«То есть, закончить войну Украины против Донбасса за тридцать минут. При помощи оружия. Такое, которое не ядерное, но оно сверхмощное», — констатировал он, добавив, что несколько его залпов позволяют уничтожить войска и технику в любой точке Украины. «Как это все будет полыхать», — заключил Жириновский.

Ранее Жириновский заявил, что власти России могут решить проблемы с Западом только военным путем. По его мнению, важно уничтожить ядерное оружие западных противников.

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