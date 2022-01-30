Жириновский предрек уничтожение армии Украины за полчаса

«То есть, закончить войну Украины против Донбасса за тридцать минут. При помощи оружия. Такое, которое не ядерное, но оно сверхмощное», — констатировал он, добавив, что несколько его залпов позволяют уничтожить войска и технику в любой точке Украины. «Как это все будет полыхать», — заключил Жириновский.