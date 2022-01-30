Нуланд раскритиковала идею превентивных санкций против РФ

Администрация США считает бессмысленным введение санкций против России до предполагаемого "вторжения" на Украину, как это предлагал ряд американских сенаторов. Об этом заявила в воскресенье в эфире телекомпании CBS заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

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Ей был задан вопрос о том, намерен ли президент США Джо Байден наложить вето на законопроект о санкциях против РФ, если в нем будет предусмотрено введение каких-либо превентивных рестрикций. Нуланд не дала прямого ответа на этот вопрос, отметив лишь, что администрация "активно работает с Конгрессом над этим законопроектом". При этом заместитель госсекретаря дала понять, что администрация выступает против того, чтобы какие-либо меры против РФ принимались заранее.

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"Что касается этого пакета санкций, то, знаете, сдерживание лучше всего работает тогда, когда есть некоторая стратегическая неопределенность относительно того, что конкретно мы собираемся делать. Так что мы сказали, что это будут экономические меры, мы говорили об экспортном контроле, мы говорили о новых санкциях против российских элит, но если мы их раскроем сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, и нам это кажется бессмысленным", - сказала она.

Говоря о потенциальных санкциях против РФ, Нуланд при этом заявила, что они с экономической точки зрения нанесут "мощный удар" по россиянам. "Если он [президент РФ Владимир Путин] двинется на Украину, он сильно их [санкции] почувствует, как почувствует их и российский народ с точки зрения своей экономики. Они [санкции] нанесут по ним мощный удар", - утверждала она.

Ранее председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) в эфире телеканала CNN заявил, что часть из обсуждаемых в Сенате США санкций против РФ из-за ситуации против Украины может быть введена до вторжения, которое якобы готовит Россия. Менендес не пояснил, какие именно санкции могли бы быть введены заранее. Администрация США до этого выступала против использования санкций до якобы планируемого вторжения РФ на Украину, поскольку иначе они потеряют сдерживающий эффект.

Законопроект о санкциях

Ранее группа демократов во главе с Менендесом внесла в верхнюю палату американского законодательного органа законопроект под названием "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод "Северный поток - 2". Идентичный законопроект позднее был также внесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса.