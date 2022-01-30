США допустили введение «адских санкций» против России превентивно

В США прозвучали угрозы применить санкции против России «авансом». Об этом заявил глава международного комитета сената США Роберт Менендес, передает РИА «Новости».
Он отметил, что часть рестрикций, готовящихся против России под предлогом «вторжения на Украину», могут применить превентивно.
«Некоторые санкции могут быть применены авансом» — сказал Менендес.
Он также высказался за сохранение возможности отключения России от системы SWIFT. Эти санкции он предлагает ввести «против очень значительных российских банков с калечащим эффектом для экономики России»
Инициаторы антироссийских инициатив в конгрессе также заявили, что в последние дни подготовка санкций перешла в режим «24 часа в сутки».
Роберт Менендес был включен МИД РФ в список лиц, против которых введены санкции. Ему закрыт въезд в Российскую Федерацию.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заподозрил, что США намеренно раздувают угрозу «вторжения» России на Украину.