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46 минут назад

США допустили введение «адских санкций» против России превентивно

В США прозвучали угрозы применить санкции против России «авансом». Об этом заявил глава международного комитета сената США Роберт Менендес, передает РИА «Новости».

США допустили введение «адских санкций» против России превентивно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что часть рестрикций, готовящихся против России под предлогом «вторжения на Украину», могут применить превентивно.

«Некоторые санкции могут быть применены авансом» — сказал Менендес.

Он также высказался за сохранение возможности отключения России от системы SWIFT. Эти санкции он предлагает ввести «против очень значительных российских банков с калечащим эффектом для экономики России»

Инициаторы антироссийских инициатив в конгрессе также заявили, что в последние дни подготовка санкций перешла в режим «24 часа в сутки».

Роберт Менендес был включен МИД РФ в список лиц, против которых введены санкции. Ему закрыт въезд в Российскую Федерацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заподозрил, что США намеренно раздувают угрозу «вторжения» России на Украину.

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