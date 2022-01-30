Нуланд сообщила о новых переговорах Лаврова и Блинкена

«Как вам известно, мы направили России наши дипломатические предложения. НАТО предприняло аналогичный шаг на текущей неделе. И мы увидели некоторые признаки того, что Россия заинтересована в контактах по этим предложениям», — цитирует РИА Новости Нуланд.