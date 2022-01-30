В РФ ответили на угрозы Лондона изъять имущество олигархов

Законность возможного решения Лондона об изъятии собственности у «российских олигархов» сомнительна и вызовет отток капиталов из страны, например, в Швейцарию или Гонконг, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов.

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«Президент России еще несколько лет (назад) предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств. Не секрет, что многие из них вкладывались в «Лондонград». Они наивно доверились джентльменам-англосаксам», – сказал Климов РИА «Новости».

По его словам, «технически реализация подобных «санкций» возможна, но их законность будет под очень большим вопросом и вызовет отток капиталов из Британии, например, в Гонконг или Цюрих». Он добавил, что «сама Британия тоже проиграет, утратив репутацию надежной финансовой гавани».