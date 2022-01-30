В Совфеде оценили угрозы Британии российским олигархам

Законность возможного решения Лондона об изъятии собственности у российских олигархов сомнительна и вызовет отток капиталов из страны. Так угрозы Великобритании оценил глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России Андрей Климов. Его слова в воскресенье, 30 января, приводит РИА Новости.

Сенатор напомнил, что Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств.

«Не секрет, что многие из них вкладывались в "Лондонград". Они наивно доверились джентльменам-англосаксам», — отметил Климов.

Он также подчеркнул, что «сама Британия тоже проиграет, утратив репутацию надежной финансовой гавани».