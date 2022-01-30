Эксперт оценил угрозы Британии конфисковать имущество россиян

Власти Британии устроили пиар, пригрозив конфисковать собственность «российских олигархов» в Лондоне. Такое мнение выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, передает РИА «Новости».

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Такой шаг грозит огромным ущербом репутации города, куда можно «сбежать с ворованными деньгами», отметил Безпалько. Кроме того, конфискации невыгодны для бюджета страны.

«На мой взгляд, это просто пиар, угрозы, призванные быть частью медиакампании. На самом деле никто конфисковывать эти активы не будет», - сказал сенатор.

По его словам, в Лондоне проживает порядка 100 тысяч выходцев из РФ. Некоторые вывезли капиталы незаконно и находятся под уголовным преследованием, однако России было отказано в их выдаче.

Безпалько отметил, что слухи о конфискации имущества россиян в Британии распускаются не первый раз.

Ранее в воскресенье, 30 января, глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что власти могут конфисковать собственность «российских олигархов» в Лондоне в рамках санкций.

«У олигархов [президента РФ Владимира] Путина и российских компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться», - заявила она.