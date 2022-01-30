В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
50 минут назад

Эксперт оценил угрозы Британии конфисковать имущество россиян

Власти Британии устроили пиар, пригрозив конфисковать собственность «российских олигархов» в Лондоне. Такое мнение выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, передает РИА «Новости».

Эксперт оценил угрозы Британии конфисковать имущество россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такой шаг грозит огромным ущербом репутации города, куда можно «сбежать с ворованными деньгами», отметил Безпалько. Кроме того, конфискации невыгодны для бюджета страны.

«На мой взгляд, это просто пиар, угрозы, призванные быть частью медиакампании. На самом деле никто конфисковывать эти активы не будет», - сказал сенатор.

По его словам, в Лондоне проживает порядка 100 тысяч выходцев из РФ. Некоторые вывезли капиталы незаконно и находятся под уголовным преследованием, однако России было отказано в их выдаче.

Безпалько отметил, что слухи о конфискации имущества россиян в Британии распускаются не первый раз.

Ранее в воскресенье, 30 января, глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что власти могут конфисковать собственность «российских олигархов» в Лондоне в рамках санкций.

«У олигархов [президента РФ Владимира] Путина и российских компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться», - заявила она.

Ожидается, что законопроект по ужесточению санкционного режима Британии против России будет представлен в парламенте 31 января.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители