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49 минут назад

Лавров предупредил НАТО о последствиях вступления Украины в альянс

Возможное членство Украины в Североатлантическом альянсе подорвёт отношения России и НАТО. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в эфире Первого канала.

Лавров предупредил НАТО о последствиях вступления Украины в альянс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это реально подорвёт отношения с Российской Федерацией, поскольку станет грубейшим нарушением официального политического обязательства, которое брали на себя президенты США и других стран — членов альянса», - заявил Лавров. (цитата по RT).

По его словам, Россия видит угрозу в том, что силы НАТО уже вплотную приблизились к ее границам.

Лавров напомнил, почему НАТО не может считаться «оборонительным» альянсом, как постоянно повторяет генсек альянса Йенс Столтенберг. После бомбежек Белграда альянс нельзя считать «оборонительным», подчеркнул министр.

«Не стоит забывать, что они почти три месяца бомбили Югославию, вторглись в Ливию, нарушив резолюцию СБ ООН, и как вели себя в Афганистане», — напомнил Лавров.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала, что вопрос о скором вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

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