Лавров предупредил НАТО о последствиях вступления Украины в альянс

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«Это реально подорвёт отношения с Российской Федерацией, поскольку станет грубейшим нарушением официального политического обязательства, которое брали на себя президенты США и других стран — членов альянса», - заявил Лавров. (цитата по RT).

По его словам, Россия видит угрозу в том, что силы НАТО уже вплотную приблизились к ее границам.

Лавров напомнил, почему НАТО не может считаться «оборонительным» альянсом, как постоянно повторяет генсек альянса Йенс Столтенберг. После бомбежек Белграда альянс нельзя считать «оборонительным», подчеркнул министр.

«Не стоит забывать, что они почти три месяца бомбили Югославию, вторглись в Ливию, нарушив резолюцию СБ ООН, и как вели себя в Афганистане», — напомнил Лавров.