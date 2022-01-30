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7 минут назад

Патрушев ответил на обвинения в подготовке России к войне с Украиной

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил что утверждения американских политиков о российской угрозе для Украины, являются «полной нелепостью». Об этом пишет ТАСС.

«В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине. Полная нелепость! Нет никакой угрозы», - сообщил Николай Патрушев во время церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в память о жертвах блокады Ленинграда.

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Он отметил также, что украинцы, на которых якобы собирается напасть РФ, говорят об отсутствии угрозы.

«Нет, американские официальные лица утверждают, что угроза есть, и они готовы драться, предоставляя оружие, до последнего украинца», - сказал секретарь Совбеза.

По мнению Патрушева, Россия не хотела и не хочет войны, а «те, кто ее навязывают, особенно Запад, преследуют какие-то свои корыстные измышления».

Секретарь СБ РФ в заключение подчеркнул, что Россия обязана постоянно показывать историческую правду, изо дня в день говорить о том, что война не нужна стране.

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