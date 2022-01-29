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40 минут назад

МИД Украины объявил о переходе к новой дипломатии в отношении России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские дипломаты превратились в «гаджеты на сверхвысокой скорости», а центр сетевой дипломатии переместился в Киев. Об этом сообщает РИА «Новости».

МИД Украины объявил о переходе к новой дипломатии в отношении России
Фото: ReutersReuters

Министр сравнил работу украинских дипломатов с современными гаджетами. По его словам, они «на сверхвысокой скорости» решают «многие задачи одновременно». Благодаря этому Киеву удалось консолидировать «высокий уровень международной поддержки Украины».

Он подчеркнул, что в рамках своей стратегии Киев начал получать деньги и оружие от западных стран, против России вводят все новые санкции.

«Согласие между США, Британией, Канадой и ЕС является ключевым параметром санкционного пакета. Ранее об отключении России от SWIFT даже боялись заводить разговор. Сейчас об этом идут острые прения», - заявил Кулеба.

Он также вспомнил времена «холодной войны» и сказал, что «Украина теперь по другую сторону занавеса».

«Россия не хочет садиться за стол переговоров с Украиной? О'кей, на смену "челночной дипломатии" запустится сетевая дипломатия с центром в Киеве», - заявил министр.

Ранее американское издание Politico сообщило, что Зеленский считает, что США целенаправленно раздувают угрозу со стороны России. Американцы используют Киев как разменную монету, чтобы получить политическое пространство для заключения сделки с Кремлем, например, «предоставить Москве больший контроль над Донбассом».

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