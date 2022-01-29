Токаев ответил на вопрос о долгах перед Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Кремль не ставил никаких предварительных условий перед отправкой сил ОДКБ в эту страну. Об этом политик сказал в эфире телеканала «Хабар 24».

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«Никаких разговоров с Путиным, а их было немало, и они были продолжительными, что мы потом рассчитаемся, не было», - подчеркнул Токаев.

По его словам, обращаясь в ОДКБ, он «не обращался к чужим, а обращался практически как к самому себе».

Глава государства отметил, что военнослужащие ОДКБ не применяли оружие в Казахстане, но их своевременная помощь испугала бандитов.

В телеинтервью президент также поведал о причинах и последствиях трагических январских событий, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми партнерами Казахстана.