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31 минуту назад

Токаев заявил об отсутствии долгов перед Путиным за помощь ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Кремль не ставил никаких предварительных условий перед отправкой сил ОДКБ в эту страну. Об этом политик сказал в эфире телеканала «Хабар 24».

Токаев ответил на вопрос о долгах перед Путиным
Фото: ТАССТАСС

«Никаких разговоров с Путиным, а их было немало, и они были продолжительными, что мы потом рассчитаемся, не было», - подчеркнул Токаев.

По его словам, обращаясь в ОДКБ, он «не обращался к чужим, а обращался практически как к самому себе».

Глава государства отметил, что военнослужащие ОДКБ не применяли оружие в Казахстане, но их своевременная помощь испугала бандитов.

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В телеинтервью президент также поведал о причинах и последствиях трагических январских событий, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми партнерами Казахстана.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявил, что в середине февраля планирует посетить Москву и подписать долгосрочные соглашения с Россией.

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