Путин поручил помочь жителям Донбасса в получении выплат и льгот

«Правительству рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации», — говорится в поручении главы государства.