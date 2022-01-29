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1 час назад

Путин поручил помочь жителям Донбасса в получении выплат и льгот

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об использовании жителями Донбасса портала Госуслуг. Они смогут получать льготы и выплаты, не указывая данные о месте проживания. Документ опубликован на сайте Кремля.

Путин поручил помочь жителям Донбасса в получении выплат и льгот
Фото: ТАССТАСС

«Правительству рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации», — говорится в поручении главы государства.

Правительство должно предоставить предложения к 1 мая 2022 года. При необходимости кабмин разработает предложения, изменяющие порядок предоставления выплат и льгот.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее в Госдуме заявили, что жители ДНР и ЛНР могут быть призваны на военную службу в российскую армию, если пожелают этого сами.

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