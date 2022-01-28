Бербок поделилась подробностями переговоров с Лавровым

— Сегодня я говорила по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Мы продолжаем с Россией открытый и верный принципам диалог: об угрозе Украине , о будущем нормандского формата, о безопасности в Европе и по двусторонним вопросам, — отметила Бербок в Twitter.

14 января СМИ сообщили , что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.