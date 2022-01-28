Соратник Ельцина назвал виновных в бедности россиян

«Куда не ткни, везде проблемы, которые создает сама власть. Она не решает, а сама создает проблемы для народа. А мои коллеги, эти «дворцовые экономисты», чепуху несут и поддакивают крупным компаниям: «Вот, цены повышаются, потому что на мировом уровне такой тренд». Но это же глупость. Для нормального экономиста-теоретика это очевидный идиотизм», - возмутился бывший соратник Бориса Ельцина.