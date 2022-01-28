Соратник Ельцина назвал виновных в бедности россиян

В бедности россиян виновата власть и крупные корпорации, заявил бывший председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов, комментируя «НСН» заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что бедность является ключевой проблемой России.
По мнению Хасбулатова, государство само создает проблемы и перекладывает их решение на плечи граждан страны.
«Куда не ткни, везде проблемы, которые создает сама власть. Она не решает, а сама создает проблемы для народа. А мои коллеги, эти «дворцовые экономисты», чепуху несут и поддакивают крупным компаниям: «Вот, цены повышаются, потому что на мировом уровне такой тренд». Но это же глупость. Для нормального экономиста-теоретика это очевидный идиотизм», - возмутился бывший соратник Бориса Ельцина.
Он назвал крупные добывающие компании трутнями и заявил, что их давно пора национализировать – «пользы от них народу нет, а вреда сколько угодно». При этом, по словам политика, правительство России даже не пытается «обуздать» добывающие компании и поддерживает их «произвол».
«Ну как отражается на уровни жизни народа то, что цены на газ и нефть растут? Отсекают эти деньги, они лежат в национальном фонде, а остальное остается как будто ни в чем не бывало. Это же допотопная, примитивная экономическая политика, которая не имеет никакого отношения к интересам народа», - считает Хасбулатов.
Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал мнение президента Владимира Путина и назвал бедность ключевой проблемой России. Он отметил, что с бедностью связаны проблемы здоровья, преступности и «целый ряд других проблем».