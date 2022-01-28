США отказались от санкций против руководства РФ

Власти США опасаются, что не смогут ввести санкции против российского руководства из-за толерантности Британии в отношении якобы проходящих через Лондон финансовых потоков. Об этом пишет газета Times со ссылкой на дипломатические источники.

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Напомним, в июле 2020 года комитет по разведке британского парламента представил доклад, в котором говорится, что российские олигархи и бизнесмены, пользуясь визовой системой Великобритании, якобы отмывают через Лондон незаконные средства, а также с помощью денег продвигают государственные интересы России.

Как отмечается в докладе, Лондон стал популярным местом у российских олигархов и бизнесменов после введения в 1994 году инвестиционной визы. Правительство Великобритании тогда не слишком интересовалось законностью происхождения этих средств, что в результате оказалось ошибкой, сказано также в докладе. В Госдуме же назвали абсурдом заявления Лондона о влиянии российских олигархов на Британию.

"Американские чиновники боятся, что не смогут ввести санкции против президента РФ Путина <...> из-за того, что британцы годами допускали проведение сомнительных денежных потоков через Лондон", - заявляет издание.

По данным источников, представители госдепа США выразили "тревогу и разочарование" из-за неспособности британского правительства принять жесткие меры против потока российских средств, особенно в Лондоне.

"Опасения заключаются в том, что российские деньги сейчас настолько укоренились в Лондоне, что возможность использовать их в качестве рычага против (президента РФ Владимира) Путина может быть упущена", - отметил источник в Вашингтоне.