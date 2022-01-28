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1 час назад

Бутина на заседании ПАСЕ обвинила страны ЕС в русофобии

Депутат от «Единой России» и член российской делегации ПАСЕ Мария Бутина, выступая в пятницу на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы, обвинила европейские страны в русофобии.

Бутина на заседании ПАСЕ потребовала прекратить русофобию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Политические приговоры в отношении россиян становятся правилом. Призываю вас прекратить русофобию, любое преследование по национальному признаку в Европе. Это путь в никуда», — сказал Бутина на онлайн-конференции ПАСЕ.

Она отметила, что знает «десятки примеров» в разных странах Европы, когда россиян незаконно судили. В качестве примера она назвала Константина Никулина, осужденного Литовским судом пожизненно по делу Рижского ОМОНа, а также Юрия Меля, который командовал танком во время беспорядков 13 января 1991 года в Вильнюсе.

«Давайте будем честны: этих людей посадили не за уголовное преступление, а за национальность и гражданство, как это было в 30-40-х годах прошлого века», — добавила Бутина.

Ранее глава российской делегации в ПАСЕ вице-спикер Госдумы Петр Толстой не смог избраться на пост заместителя председателя этого парламентского органа. Из 185 делегатов, участвующих в выборах руководства ПАСЕ, 79 участников проголосовали за кандидатуру Толстого на пост заместителя председателя, а 106 — против.

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