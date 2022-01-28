В Госдуме анонсировали штрафы за выброс животных на улицу

Закон, предусматривающий штрафы до 30 тысяч рублей за выброс животных на улицу, могут принять весной 2022 года. Его анонсировал первый замглавы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, должна быть ответственность для граждан, которые выбрасывают питомцев на улицу. «Рассчитываем, что наше предложение по штрафам до 30 тысяч рублей для избавившихся от питомцев будет принято в ближайшее время, в весеннюю сессию», — подчеркнул депутат.

В конце декабря прошлого года Госдума одобрила в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения требований в области обращения с питомцами. Документ внесли в Госдуму летом 2021 года депутаты «Единой России» Владимир Бурматов и Павел Крашенинников.