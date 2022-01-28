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1 час назад

В Госдуме анонсировали штрафы за выброс животных на улицу

Закон, предусматривающий штрафы до 30 тысяч рублей за выброс животных на улицу, могут принять весной 2022 года. Его анонсировал первый замглавы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, пишет РИА Новости.

В Госдуме анонсировали штрафы за выброс животных на улицу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, должна быть ответственность для граждан, которые выбрасывают питомцев на улицу. «Рассчитываем, что наше предложение по штрафам до 30 тысяч рублей для избавившихся от питомцев будет принято в ближайшее время, в весеннюю сессию», — подчеркнул депутат.

В конце декабря прошлого года Госдума одобрила в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения требований в области обращения с питомцами. Документ внесли в Госдуму летом 2021 года депутаты «Единой России» Владимир Бурматов и Павел Крашенинников.

Ранее Бурматов сообщил, что кошек, собак и других домашних животных включат в законопроект об обязательной маркировке и учете животных. Он отметил, что министерство подготовит соответствующие поправки в документ ко второму чтению. Изначально нормы разрабатывались для учета и маркировки, в том числе и домашних питомцев, однако были исключены из документа.

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