Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал западным политикам шутить, а не нагнетать обстановку. Таким образом он отреагировал на слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, пошутившей о водке и «Северном потоке — 2», пишет РИА Новости.

Накануне Нуланд заметила, что было бы неплохо, если бы по газопроводу «Северному потоку — 2» из России на Запад потекла водка вместо природного газа.

«Послушайте, хотя бы хоть какие-то попытки шутить - это уже позитив в этой ситуации. Пусть лучше они шутят, чем занимаются нагнетанием напряженности в Европе», - заявил сегодня Дмитрий Песков.

В ноябре США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. Последние месяцы западные СМИ и официальные лица регулярно сообщают о риске эскалации ситуации и возможном «вторжении» России на Украину.