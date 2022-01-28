Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Согласно разработанному «Единой Россией» закону, устанавливается максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Кроме того, пожизненный срок предусматривается и для не привлекавшихся по статьям об изнасиловании, а также в случае, если преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.