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56 минут назад

В Кремле назвали возможные темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

На переговорах в Пекине президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обсудят диалог Москвы и Вашингтона, гарантии безопасности и стратегической стабильности в Европе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российский лидер посетит открытие зимней Олимпиады в Пекине 4 февраля.

"Конечно же, я думаю, что на этот раз большое время уйдет на обмен мнениями по международной проблематике. Это и стратстабильность в Европе, и гарантии безопасности для России, и диалог России с США, и России с НАТО, и региональные проблемы", - сказал Песков на брифинге 28 января.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин сверят часы по сотрудничеству в энергетике, в области инвестиционного сотрудничества и в космосе.

Дмитрий Песков обратил внимание, что переговоры пройдут в полном формате, во время них лидеры смогут пообщаться и один на один, и с делегациями.

"Повестка дня огромная, потому что отношения России и Китая мультиформатные по темам, поэтому предстоит серьезный, насыщенный разговор", - добавил он.

Кроме того, представитель Кремля рассказал, что Владимира Путина в Пекине сопроводит делегация в обычном составе, но пул журналистов будет минимальным.

"Связано это, естественно, с теми жесткими ограничениями, которые организаторы Олимпиады ввели. Абсолютно правильные и понятные ограничения", - пояснил Песков.

Он также напомнил, что в поездках Путин всегда передвигается на автомобиле, который привозят из России.

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