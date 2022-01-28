В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

"Конечно же, я думаю, что на этот раз большое время уйдет на обмен мнениями по международной проблематике. Это и стратстабильность в Европе, и гарантии безопасности для России, и диалог России с США, и России с НАТО, и региональные проблемы", - сказал Песков на брифинге 28 января.