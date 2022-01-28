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1 час назад

Песков оценил шутку Нуланд про водку и "Северный поток"

Уж лучше пусть в Вашингтоне шутят, чем нагнетают обстановку. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пошутила про водку и "Северный поток" в ответ на реплику журналиста о готовности трубопровода к прокачке и газа, и водки. Заметив, что это не заявление, а шутка, Песков призвал "не заходиться в экстазе".

Нуланд пошутила о прокачке водки через «Севпоток-2»

"Хотя бы хоть какие-то попытки шутить - это уже позитив в этой ситуации", - считает он.

"Пусть лучше они шутят, чем занимаются нагнетанием напряженности в Европе", - заключил пресс-секретарь российского лидера.

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