Уж лучше пусть в Вашингтоне шутят, чем нагнетают обстановку. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

Напомним, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пошутила про водку и "Северный поток" в ответ на реплику журналиста о готовности трубопровода к прокачке и газа, и водки. Заметив, что это не заявление, а шутка, Песков призвал "не заходиться в экстазе".