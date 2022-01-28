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1 час назад

Путин 1 февраля встретится с премьером Венгрии

Президент РФ Владимир Путин проведет 1 февраля переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, Кремль рассчитывает на плодотворную встречу. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Путин 1 февраля встретится с премьером Венгрии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"[На следующей неделе] будет Орбан с визитом, рассчитываем на очень плодотворные переговоры, они пообщаются с президентом Путиным", - сказал представитель Кремля и добавил, что по итогам встречи планируется совместная пресс-конференция. "Это будет во вторник", - уточнил Песков.

По его словам, в рабочем графике главы государства на следующую неделю "много деловых встреч". Пресс-секретарь не стал их перечислять, но напомнил, что 1 февраля "будет день интронизации патриарха Кирилла". "Традиционно президент встречается с патриархом в этот торжественный день", - отметил представитель Кремля. Он пообещал далее информировать о других рабочих планах Путина.

"В пятницу, ровно через неделю, президент будет работать в Китае", - сказал Песков.

Как сообщалось ранее, российский лидер посетит Пекин, где 4 февраля открывается зимняя Олимпиада, проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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