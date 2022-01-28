Путин 1 февраля встретится с премьером Венгрии

"[На следующей неделе] будет Орбан с визитом, рассчитываем на очень плодотворные переговоры, они пообщаются с президентом Путиным", - сказал представитель Кремля и добавил, что по итогам встречи планируется совместная пресс-конференция. "Это будет во вторник", - уточнил Песков.

По его словам, в рабочем графике главы государства на следующую неделю "много деловых встреч". Пресс-секретарь не стал их перечислять, но напомнил, что 1 февраля "будет день интронизации патриарха Кирилла". "Традиционно президент встречается с патриархом в этот торжественный день", - отметил представитель Кремля. Он пообещал далее информировать о других рабочих планах Путина.