Анонсирована дата следующих переговоров Лаврова и Блинкена

«Я ожидаю, что она (беседа между Блинкеном и Лавровым - прим. "Ленты.ру") состоится на следующей неделе. Насколько я знаю, она еще не запланирована, но да, они договорились в Женеве, что снова будут разговаривать после передачи документа в Москве», — заявила она.