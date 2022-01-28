Кремль: Путин может оценить ответ США в разговоре с Макроном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что Владимир Путин даст оценку письменным ответам США и НАТО во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает ТАСС.
Разговор президентов России и Франции состоится вечером в пятницу, 28 января.
Во время декабрьских переговоров с главой США Джо Байденом Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.
Позже МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).
Переговоры по гарантиям безопасности прошли в январе. 26 января Вашингтон и НАТО прислали Москве письменные ответы на ее предложения. В США попросили Россию не обнародовать документы. Госсекретарь США Энтони Блинкен позже заявил, что Вашингтон не поступится принципом «открытых дверей» НАТО, об этом говорится в ответе России