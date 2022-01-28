Зеленский ответил на предложение Лаврова приехать в Россию

«Ну, во-первых, почему такой посыл? И говорит, что мы не можем там обсудить вопрос Донбасса, это вопрос внутренний. Зачем приглашать человека в таком формате, чтоб этот человек в таком формате не согласился... нечем заняться? Зачем ты предлагаешь то, что не даст никакой результат?» – передает слова Зеленского РИА «Новости».