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28 минут назад

Зеленский отреагировал на предложение Лаврова приехать в Россию

В ходе общения с журналистами на брифинге президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение главы российского МИД Сергея Ларов, который пригласил украинскую сторону на переговоры, но без обсуждения ситуации в Донбассе.

Зеленский ответил на предложение Лаврова приехать в Россию
Фото: ТАССТАСС

«Ну, во-первых, почему такой посыл? И говорит, что мы не можем там обсудить вопрос Донбасса, это вопрос внутренний. Зачем приглашать человека в таком формате, чтоб этот человек в таком формате не согласился... нечем заняться? Зачем ты предлагаешь то, что не даст никакой результат?» – передает слова Зеленского РИА «Новости».

Политик подчеркнул, что встречаться он готов и не боится любого формата. Отмечалось, что не обсуждать ситуацию в Донбассе, приехав в Россию, он не может.

«Зачем меня приглашать в Сочи, чтобы что? Чтобы я на лыжах покатался?», – сказал он.

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Ранее Сергей Лавров заявил, что если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с Россией, то она готова и предложил приехать договориться в Москву, Сочи или Санкт-Петербург. Обсуждения Донбасса министр предложил провести в контактной группе по урегулированию конфликта, в которую входят несколько стран.

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